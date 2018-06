26. Juni 2018 - 00:05 Uhr - Bisher haben die Bullen den Angriff der Bären lediglich abgewehrt. Wann greifen sie selber an? Und wollen sie das überhaupt? - Wer nach dem gestrigen Tag erwartet hatte, dass die Bitcoin-Bullen nach einer starken Abwehrleistung heute nun den Gegenangriff einleiten würden, war sicherlich etwas enttäuscht. Ballhalten in den eigenen Reihen und in der eigenen Hälfte war da doch eher angesagt. Gut, ich möchte nicht ungerecht sein. Der Bitcoin ist aktuell um Null Uhr 118 USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...