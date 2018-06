DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat sich "überrascht" über die Ankündigung des US-Motorradherstellers Harley-Davidson zur teilweisen Produktionsverlagerung ins Ausland gezeigt. "Überrascht, dass Harley-Davidson von allen Unternehmen das erste ist, das die Weiße Fahne hisst", schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Ich habe hart für sie gekämpft und am Ende werden sie keine Zölle auf Verkäufe in die EU zahlen, die uns beim Handel schlimm geschädigt hat", twitterte Trump weiter. Die Steuern seien nur eine "Ausrede" des Motorradherstellers, schrieb Trump und forderte "Geduld". Der US-Motorradhersteller hatte zuvor als Konsequenz aus den EU-Strafzöllen angekündigt, einen Teil seiner Produktion in andere Länder zu verlagern. Die EU hatte am vergangenen Freitag als Antwort auf die von Trump verhängten Strafzölle auf Aluminium und Stahl Gegenzölle auf eine Vielzahl von US-Produkten verhängt, darunter neben den Kult-Motorrädern von Harley-Davidson auch Erdnussbutter, Jeans und Whiskey. Viele der betroffenen Produkte stammen aus Regionen, in denen Trump eine starke Anhängerschaft hat.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex April 20 Städte PROGNOSE: +6,8% gg Vj zuvor: +6,8% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 128,1 zuvor: 128,0

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.722,90 +0,02% Nikkei-225 22.329,51 -0,04% Hang-Seng-Index 28.913,92 -0,16% Kospi 2.346,14 -0,50% Shanghai-Composite 2.842,68 -0,58% S&P/ASX 200 6.191,90 -0,30%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Erneut abwärts geht es an den Aktienmärkten in Ostasien am Dienstag. Die Indizes können sich jedoch von ihren Tagestiefs wieder erholen. Die zunehmenden Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China belasten das Sentiment. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag angekündigt, auch den Verkauf von bestimmten US-Technologiefirmen zu untersagen, wenn sich der Käufer zu mehr als einem Viertel in der Hand chinesischer Investoren befinde. Zudem sollen zusätzliche Technologieexporte nach Peking blockiert werden. Dies hatte auch am Vortag an der Wall Street zu starken Abgaben geführt. Laut Wall Street Journal hat der chinesische Ministerpräsident Xi Jinping erklärt, sein Land werde bei weiteren US-Sanktionen "zurückschlagen". Die zu Wochenbeginn deutlich gefallenen Ölpreise setzen die Ölwerte etwas unter Druck. Der weiter zur Stärke neigende Yen setzt auch den Exportwerten in Japan etwas zu. Die zuletzt stark gebeutelten Aktien von ZTE könnten nach Ansicht von Analysten einen Boden gefunden haben. Nach deutlichen Abgaben an den vergangenen acht Handelstagen geht es für die Papiere nun um 3,4 Prozent nach oben. Seit der Wiederaufnahme des Handels, die Aktie war aufgrund von Restriktionen der US-Regierung zuvor für zwei Monate vom Handel ausgesetzt, war es für die Aktien um 58 Prozent nach unten gegangen.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Harley Davidson haben sich im nachbörslichen Handel am Montag von den Abgaben aus der regulären Sitzung etwas erholt. Die Einfuhrzölle der EU auf die Motorräder des US-Herstellers seien auf 31 Prozent von 6 Prozent gestiegen, wodurch sich die Kosten um 2.200 Dollar je Einheit erhöhten, teilte Harley Davidson mit. Als Reaktion kündigte der Motorradhersteller an, einen Teil seiner Produktion in andere Länder zu verlagern. Es sei "die einzige tragfähige Option", um weiter ein überlebensfähiges Geschäft in Europa zu betreiben, so das Unternehmen. Die Aktie verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 41,83 Dollar, nachdem es im regulären Handel um 6 Prozent nach unten gegangen war. Eine zaghafte Erholung zeigte auch die Boeing-Aktie, für die es um 0,1 Prozent auf 331,45 Dollar nach oben ging. Die Titel hatten am Montag 2,3 Prozent verloren. Auch der US-Flugzeughersteller gilt wegen der internationalen Aufstellung als mögliches Opfer eines verschärften Handelsstreits.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.252,80 -1,33 -328,09 -1,89 S&P-500 2.717,07 -1,37 -37,81 1,63 Nasdaq-Comp. 7.532,01 -2,09 -160,81 9,11 Nasdaq-100 7.038,17 -2,21 -159,34 10,03 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 896 Mio 2,20 Mrd Gewinner 720 1.962 Verlierer 2.262 994 Unverändert 91 112

Schwach - Die Angst vor einem Handelskrieg hat den US-Aktienmarkt tief ins Rote gedrückt. Im späten Geschäft erholten sich die Indizes etwas, nachdem sie an markante technische Marken gestoßen waren, so etwa der Dow-Jones-Index an die 200-Tagelinie. Die Aktie von Harley Davidson fiel um 6 Prozent. Die Einfuhrzölle der EU auf die legendären Motorräder des US-Herstellers seien auf 31 Prozent von 6 Prozent gestiegen, teilte Harley Davidson mit. Auch Boeing gilt wegen ihrer internationalen Aufstellung als mögliches Opfer eines verschärften Handelsstreits. Für die Aktie ging es um 2,3 Prozent abwärts. Der Kurs von Campbell Soup sprang um 9,4 Prozent nach oben. Laut einem Bericht der New York Post ist der Lebensmittelkonzern Kraft Heinz an dem Hersteller von Dosensuppen interessiert. Kraft legten 0,2 Prozent zu. Der Kurs von Xerium Technologies sprang um gut 100 Prozent nach oben, nachdem die österreichische Andritz den Kauf des US-Unternehmens angekündigt hat. Eine Gewinnwarnung drückte dagegen den Kurs des Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp um 7,9 Prozent. Die Intel-Aktie geriet unter Druck, nachdem Nomura Instinet den Titel auf Neutral von Buy gesenkt hat und das Kursziel von 60 auf 55 Dollar. Die Aktie verlor 3,4 Prozent. Gegen den Trend rückten American Express um 1,4 Prozent vor. Der Kreditkarten-Konzern hat in einem Kartellrechtsstreit mit den US-Behörden einen wichtigen Sieg errungen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,53 -0,4 2,54 133,1 5 Jahre 2,75 -2,4 2,77 82,2 7 Jahre 2,83 -2,4 2,85 58,2 10 Jahre 2,87 -2,1 2,90 43,0 30 Jahre 3,03 -1,0 3,04 -4,0

Staatsanleihen erlebten mit der handelspolitischen Unsicherheit etwas Zulauf. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 2 Basispunkte auf 2,87 Prozent. Allerdings wird das US-Finanzministerium im Laufe der Woche Anleihen im Volumen von insgesamt 100 Milliarden Dollar emittieren, weshalb sich die Kauflust in Grenzen hielt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:34 % YTD EUR/USD 1,1717 +0,1% 1,1701 1,1638 -2,5% EUR/JPY 128,38 -0,0% 128,43 127,37 -5,1% EUR/GBP 0,8817 +0,1% 0,8812 0,8791 -0,8% GBP/USD 1,3290 +0,1% 1,3279 1,3238 -1,7% USD/JPY 109,57 -0,2% 109,74 109,44 -2,7% USD/KRW 1114,10 -0,1% 1115,50 1116,18 +4,4% USD/CNY 6,5548 +0,2% 6,5400 6,5352 +0,7% USD/CNH 6,5574 +0,2% 6,5417 6,5452 +0,7% USD/HKD 7,8474 +0,0% 7,8467 7,8472 +0,4% AUD/USD 0,7417 -0,0% 0,7420 0,7426 -5,1% NZD/USD 0,6896 +0,1% 0,6890 0,6902 -2,9% Bitcoin BTC/USD 6.272,42 +0,2% 6.258,33 6.165,45 -54,1%

Die weitere Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China, aber auch mit der EU, setzen den US-Dollar unter Druck. Der Euro ist am Vortag wieder über die Marke von 1,17 Dollar gesprungen und kann dieses Niveau auch im asiatischen Handel behaupten. Auch der als "sicherer Hafen" gesuchte Yen bleibt bei den Anlegern gefragt. Der Dollar fällt auf 109,43 Yen, nach Ständen von knapp über 110 Yen im Hoch am Montag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,29 68,08 +0,3% 0,21 +14,9% Brent/ICE 74,84 74,73 +0,1% 0,11 +15,3%

Die Ölpreise erholen sich etwas von ihren Vortagesabgaben. Auslöser waren Aussagen von Saudi-Arabien, wonach die am Wochenende beschlossene Fördermengenerhöhung wohl nahe an der Marke von 1 Million Barrel pro Tag liegen werde. Zuletzt war der Markt noch davon ausgegangen, dass die Fördermenge nur um täglich etwa 600.000 Barrel erhöht wird.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.263,55 1.265,61 -0,2% -2,06 -3,0% Silber (Spot) 16,31 16,33 -0,1% -0,01 -3,7% Platin (Spot) 864,60 867,00 -0,3% -2,40 -7,0% Kupfer-Future 2,99 2,99 +0,1% +0,00 -10,1%

Dagegen kann der Goldpreis von der zunehmenden Risikoaversion der Anleger nicht profitieren. Für die Feinunze geht es um 0,2 Prozent auf 1.264 Dollar nach unten. Damit notiert der Goldpreis weiter in der Nähe eines Sechsmonatstiefs.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ZOLLSTREIT AUTOMOBILINDUSTRIE

Ein möglicher Zoll von 25 Prozent auf importierte Fahrzeuge und Teile wird nach Einschätzung von Moody's fast alle Segmente der globalen Automobilindustrie - Hersteller, Zulieferer, Händler und Transportunternehmen - negativ beeinflussen. Dabei würden europäische Automobilhersteller ohne US-Werke wie Jaguar Land Rover überproportional leiden. Mit Blick auf die großen deutschen Produzenten stellt Moody's fest, dass BMW, Daimler und VW mehr als die Hälfte der Fahrzeuge, die sie in den USA verkaufen, importieren.

INNENPOLITIK ARGENTINIEN

Ein Generalstreik aus Protest gegen eine Vereinbarung der Regierung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) hat Argentinien am Montag lahmgelegt. "Der Streik richtet sich gegen das Wirtschaftsprogramm. Der IWF hat Argentinien immer nur Ärger gemacht", sagte Gewerkschaftschef Juan Carlos Schmid AFP.

FLUGHAFEN LONDON HEATHROW

Das britische Parlament hat Plänen zum Ausbau des Londoner Flughafens Heathrow zugestimmt. Die Abgeordneten stimmten für den Bau einer dritten Start- und Landebahn.

BHP/VALE

Die Rohstoffkonzerne Vale und BHP Billiton können nach einem Dammbruch im Jahr 2015 in Brasilien mit mehreren Toten vorerst aufatmen. Die Unternehmen und ihre gemeinsame Tochter Samarco einigten sich mit den Behörden darauf, eine umgerechnet 35 Milliarden Euro teure Zivilklage für zwei Jahre ruhen zu lassen. Eine weitere Klage wird ebenfalls vertagt.

