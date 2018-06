Die Solarenergie schlägt schon jetzt Kohle, Erdgas und Kernenergie, wenn es darum geht, neue Energieverträge mit Energieversorgern zu schließen. So hat sich Warren Buffetts NV Energy jüngst bereit erklärt, einen Rekordtiefstpreis von 2,3 Cent pro Kilowattstunde (kWh) für Strom aus dem Solarprojekt Eagle Shadow Mountain zu zahlen. Die Investmentbank Lazard schätzt, dass selbst die billigste Erdgasanlage doppelt so viel berechnen müsste, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Aber es könnte einen weiteren großen Sprung nach vorn in der Wirtschaftlichkeit der Solarenergie geben, diesmal dank technologischer Verbesserungen. Hersteller fangen an, sogenannte "Bifacial" Solarverkleidungen zu prüfen und zu produzieren - Verkleidungen, die Energie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...