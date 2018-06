Die Deutsche Bank erwartet für den Monat Juli ein anhaltend gedrücktes Umfeld an den europäischen Aktienmärkten. Als taktische Positionierung empfiehlt das Institut in einer am Dienstag vorliegenden Studie den Schweizer Aktienmarkt überzugewichten und defensive Werte den zyklischen vorzuziehen.

Laut einer aktuellen Strategiestudie zeigen die Einkaufsmanager-Indizes der Eurozone weiterhin ein negatives Momentum. Allerdings dürfte sich der Abwärtstrend leicht abschwächen und in der Folge von tiefen Niveaus aus wieder erholen, hieß es.

In diesem Umfeld biete der Schweizer Aktienmarkt aufgrund des defensiven Sektorprofils und der globalen Ausrichtung Aufwärtspotenzial. Außerdem sei die Bewertung der Papiere vergleichsweise günstig./an/hr/AWP/ajx/jha/

ISIN DE0005140008

