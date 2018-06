Daniel Müller von der Fachabteilung Productronic des Fachverbands VDMA Electronics, Micro and Nano Technologies hatte positive Nachrichten zum Messeauftakt der SMT Hybrid Packaging 2018 im Gepäck: "Die deutschen Hersteller für Elektronikproduktionsmittel erwarten für das laufende Jahr ein Umsatzplus von 7,9 Prozent. Damit setzt sich der Trend der vergangenen fünf Jahre fort." In diesem Zeitraum hätten die befragten Hersteller von Komponenten, Maschinen und Anlagen für die Elektronikproduktion durchschnittlich ein Umsatzplus von rund 7 Prozent pro Jahr gemeldet, berichtet er weiter.

Worauf diese Branchenzuversicht fußt, erläutert Thilo Brückner, Geschäftsführer des Fachverbandes Electronics, Micro and Nano Technologies: "Ein Drittel der Geschäfte wird direkt in Asien getätigt. Deutschland und Europa folgen mit je einem Viertel des Umsatzanteils auf den nächsten Plätzen. Damit nahm die Bedeutung Asiens nach zuletzt schwächeren Zahlen wieder zu." Mit einem Plus von 26,3 Prozent bestätige sich laut Volker Pape, Aufsichtsratsmitglied von Viscom, dass "Deutschland nach wie vor einen sehr starken Inlandsmarkt" aufweise: "Das heißt ja auch, dass in Deutschland noch viel produziert wird." Ein weiterer Grund hierfür ist auch in den zunehmenden Bemühungen Chinas zu finden, eine eigene Halbleiterindustrie ...

