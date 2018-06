Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Nuvo Group, LTD, ein aufstrebendes führendes Unternehmen, das im Bereich der perinatalen Gesundheit tätig ist, gab heute die Aufnahme von Finanzmitteln in Höhe von 30 Millionen USD bekannt, wovon 13 Millionen USD vom deutschen Investmentspezialisten Shareholder Value Management AG investiert wurden. Darüber hinaus wurde Daniel Gilcher, Analyst bei Shareholder Value Management, in den Unternehmensvorstand der Nuvo Group aufgenommen.



Die neue Finanzierung ermöglicht es Nuvo, die Entwicklung seiner innovativen Plattform zu beschleunigen und damit zu beginnen, die kommerzielle Durchführbarkeit seines bahnbrechenden Ansatzes für eine verbesserte Schwangerschaftsbegleitung nachzuweisen, die darin besteht, eine kontinuierliche, konsistente und vernetzte Versorgung für werdende Eltern und Gesundheitsfachkräfte bereitzustellen.



"Wir arbeiten an einem revolutionären Ansatz im Bereich der perinatalen Gesundheit durch die Schaffung einer neuen Generation von Technologielösungen, die künstliche Intelligenz, Big Data und maschinelles Lernen in einem tragbaren Gerät kombinieren, das speziell für die Fernüberwachung vorgesehen ist", sagte Oren Oz, CEO der Nuvo Group. "Unsere fortschrittlichen Technologien schaffen Möglichkeiten zur erheblichen Verbesserung in einem Bereich der Gesundheitsversorgung, der seit Jahrzehnten weitgehend unverändert geblieben ist. Dabei transformiert die Nuvo Group das Schwangerschaftserlebnis, indem Mütter und Ärzte Informationen in Echtzeit erhalten, sodass Ärzten die Möglichkeit gegeben wird, die Erfahrung für Mütter und Babys besser zu managen und gleichzeitig die Kosten für die Gesundheitssysteme zu senken."



"Der innovative Ansatz der Nuvo Group im Bereich der perinatalen Gesundheit ist dank seiner einzigartigen und schwer zu replizierenden Kombination von Medizintechnik und skalierbarer Software und Analytik eine sehr überzeugende Investitionsmöglichkeit für Shareholder Value Management", sagte Daniel Gilcher, Analyst bei Shareholder Value Management. "Ich freue mich, mit dem Führungsteam der Nuvo Group zusammenarbeiten zu dürfen, um den Erfolg der Organisation mitzugestalten. Ich glaube fest daran, dass die Nuvo Group am Rande einer wissenschaftlichen Revolution steht, die nicht oft außerhalb universitärer Institutionen zu sehen ist und die zweifellos dazu beitragen wird, das Wissen im Bereich der Schwangerschaftsbetreuung weiterzuentwickeln und den Standard in der perinatalen Versorgung über viele Jahre hinaus zu verbessern."



Das Expertenteam der Nuvo Group widmet sich der Entwicklung von Spitzentechnologien, die die aktuelle Schwangerschaftsbetreuung verbessern und neue Erkenntnisse in der perinatalen Versorgung schaffen. Die proprietären Daten- und Analyseplattformen des Unternehmens, kombiniert mit Produktalternativen, die kostengünstiger arbeiten als herkömmliche Überwachungslösungen, wirken sich unmittelbar darauf aus, wie die perinatale Versorgung von Patienten empfangen und von Medizinern erbracht wird.



"Durch medizinische Qualitätslösungen für Verbraucher, in diesem Fall werdende Mütter, ermöglicht die Nuvo Group Frauen, sich während ihrer Schwangerschaft virtuell mit ihren Ärzten in Echtzeit zu verbinden", setzte Oz fort. "Infolgedessen verfügen Ärzte jetzt über zahlreiche Datenpunkte und haben mehr Gelegenheit, auf Veränderungen aufmerksam zu werden, Trends zu bewerten und schließlich fundierte Entscheidungen über Interventionen zu treffen, die nicht nur isoliert einen einzigen Patienten betreffen, sondern in weiterer Folge auch Auswirkungen auf die Allgemeingesundheit der Bevölkerung haben."



Die Nuvo Group engagiert sich für die Transformation der Schwangerschaftsbetreuung für eine neue Generation. Proprietäre Softwarelösungen kombiniert mit innovativem Produktdesign nutzen Big-Data-Analysen zur Optimierung der Gesundheitsversorgung während der Schwangerschaft auf globaler Ebene. Das Führungsteam der Nuvo Group besteht aus Daten-Ingenieuren, medizinischen Fachkräften, Software-Designern und stolzen Eltern, die die gemeinsame Vision teilen, neue Lösungen für Patienten und Ärzte zu schaffen, die einen unmittelbaren Einfluss auf die Betreuung von Müttern weltweit haben. Das erste Produktangebot der Nuvo Group für Gesundheitsdienstleister wird derzeit klinisch untersucht, um die FDA-Zulassung zu erhalten, und ist noch nicht in den Vereinigten Staaten erhältlich.



