FUßBALL-WM

16:00 Gruppe C: Dänemark - Frankreich, Moskau

16:00 Gruppe C: Australien - Peru, Sotschi

20:00 Gruppe D: Nigeria - Argentinien, St. Petersburg

20:00 Gruppe D: Island - Kroatien, Rostow am Don

TAGESTHEMA

Die US-Ratingagentur Standard & Poor's hat Griechenlands Kreditwürdigkeit auf die Note "B+" von zuvor "B" angehoben. Die Agentur sprach von einem "stabilen Ausblick". Zur Begründung verwies S&P auf die Schuldenerleichterung, die die Euro-Partner Athen vergangene Woche zugesagt hatten. Zugleich hob die Agentur die weiter hohen Schulden des Landes hervor. Griechenland ist durch die Euro-Partner und den Internationalen Währungsfonds (IWF) seit 2010 mehrfach vor dem Staatsbankrott gerettet worden. Am 20. August läuft das dritte Hilfsprogramm aus, das auch das letzte sein soll. Damit das weiter hoch verschuldete Land nicht wieder in die Krise rutscht, sagten die Euro-Partner Athen deutliche Schuldenerleichterungen zu. Griechenland soll aus dem Hilfsprogramm zudem eine Abschlusszahlung von 15 Milliarden Euro erhalten, die größtenteils in den Aufbau eines Finanzpuffers fließt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV, München

Folgende Indexänderungen werden mit dem jeweiligen Handelsbeginn wirksam:

AT/ATX-Index, Porr AG ersetzt Buwog AG

US/Dow Jones Industrial Average (DJIA), Walgreens Boots Alliance ersetzt General Electric

DIVIDENDENABSCHLAG

Goingpublic Media 0,20 EUR Lewag Holding 0,30 EUR Dt. Grundst.Aukt. 0,77 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex April 20 Städte PROGNOSE: +6,8% gg Vj zuvor: +6,8% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 128,1 zuvor: 128,0

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit März 2020 im Volumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR Auktion inflationsindexierter Anleihen im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR, davon: 0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 2,55-prozentige Anleihen mit Laufzeit September 2041 11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2037 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.722,90 0,02 Nikkei-225 22.354,47 0,07 Schanghai-Composite 2.846,04 -0,47 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.270,33 -2,46 DAX-Future 12.262,50 -2,22 XDAX 12.279,82 -2,22 MDAX 25.847,60 -2,10 TecDAX 2.733,63 -2,34 EuroStoxx50 3.369,21 -2,10 Stoxx50 3.009,27 -2,33 Dow-Jones 24.252,80 -1,33 S&P-500-Index 2.717,07 -1,37 Nasdaq-Comp. 7.532,01 -2,09 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,13% 0

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,68 -0,68 -0,07 Deutschland 10 Jahre 0,32 0,32 -0,11 USA 2 Jahre 2,53 2,53 0,64 USA 10 Jahre 2,88 2,88 0,47 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,02 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Ausverkauf zu Wochenbeginn werden die Börsen mit leichten Aufschlägen indiziert. Die Anleger hoffen auf eine Stabilisierung, die hohen Unsicherheiten sprechen allerdings dagegen. Neben der Androhung von Strafzöllen auf EU-Autoimporte hatte vor allem ein mögliches Investitionsverbot für chinesische Firmen in US-Technologie-Unternehmen Chaos an den Börsen ausgelöst. An der Wall Street brach der Nasdaq um 2,1 Prozent ein, in Europa war der Technologiesektor Hauptverlierer. Derweil scheint die US-Regierung weiter keine klare Linie zu verfolgen. Während US-Finanzminister Mnuchin erklärte, die angedachten Investitionsbeschränkungen beschränkten sich nicht nur auf China, widersprach Handelsminister Navarro dieser Darstellung. In der Zwischenzeit ist der Handelskonflikt auf Unternehmensebene in den USA angekommen. Harley-Davidson hat angekündigt, Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern. Daneben heißt es im Handel, dass mit weiteren Gewinnwarnungen von Strafzöllen betroffener Unternehmen zu rechnen sei.

Rückblick: Sehr schwach - Der Handelskonflikt mit den USA hat die Börsen belastet. Dass der Ifo-Index weniger deutlich gesunken war als erwartet, half nicht. Unter den einzelnen Sektoren litten unter anderem Automobilwerte erneut unter dem Zollstreit. Der Sektor gab um 2,4 Prozent nach. VW verloren 2,4 Prozent, BMW 1,8 Prozent, Renault 2,6 Prozent und Daimler 2,8 Prozent. Übernahmepläne für Inmarsat drückten den Kurs des Satellitenbetreibers Eutelsat um 6,2 Prozent. Inmarsat stiegen um 4,3 Prozent. Countrywide brachen nach einer Gewinnwarnung um fast 30 Prozent ein. Der türkische Aktienmarkt profitierte nur anfangs vom Sieg des amtierenden Präsidenten Erdogan bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, gab seine Gewinne aber bald wieder ab. Die Investoren waren zwar erleichtert, dass mit dem Sieg Erdogans die Stabilität im Land vorerst gesichert ist, allerdings droht das Land in Zukunft noch autoritärer regiert zu werden. Zudem dürfte Erdogan mit seiner Politik die Inflation weiter befeuern.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Elringklinger brachen nach einer Gewinnwarnung um 8,9 Prozent ein. Der Zulieferer begründete die Warnung mit erheblichen zusätzlichen Belastungen wegen anziehender Rohstoffpreise. Mit Abgaben von 5,3 Prozent waren Infineon Hauptverlierer im DAX. Nach Einschätzung aus dem Handel wurde das Papier gleich zweifach in die Mangel genommen: zum einen als Technologiewert und zum anderen als Zulieferer für die Automobilbranche. Beide Branchen drohen zu Hauptverlierern zu werden in dem eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt. Osram brachen um 11,8 Prozent ein - unternehmensspezifische fundamentale Gründe für den Einbruch waren im Handel nicht bekannt. Allerdings verstärke die Androhung von US-Strafzöllen auf EU-Autos die Problematik der LED-Sparte, hieß es. Als reichlich spät wurde an der Börse der Plan von RTL eingestuft, mit einem eigenen Video-on-demand-Angebot dem Vormarsch globaler Plattformen wie Netflix und Amazon Prime Video entgegenzutreten. Die Aktie hielt sich mit Abgaben von 0,2 Prozent dennoch viel besser als der Gesamtmarkt.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem unauffälligen Geschäft wusste ein Händler von Lang & Schwarz zu berichten. Die kleine Erholung der Wall Street vom Tagestief im späten Geschäft habe den XDAX leicht gestützt.

USA / WALL STREET

Schwach - Die Angst vor einem Handelskrieg hat den US-Aktienmarkt tief ins Minus gedrückt. Im späten Geschäft erholten sich die Indizes etwas, nachdem sie an markante technische Marken gestoßen waren, so etwa der Dow-Jones-Index an die 200-Tagelinie. Harley Davidson fielen um 6 Prozent. Die Einfuhrzölle der EU auf die Motorräder des US-Herstellers seien auf 31 Prozent von 6 Prozent gestiegen, teilte Harley Davidson mit. Auch Boeing gilt wegen ihrer internationalen Aufstellung als mögliches Opfer eines verschärften Handelsstreits. Für die Aktie ging es um 2,3 Prozent abwärts. Campbell Soup sprangen um 9,4 Prozent nach oben. Laut einem Bericht ist der Lebensmittelkonzern Kraft Heinz an dem Hersteller von Dosensuppen interessiert. Kraft legten 0,2 Prozent zu. Der Kurs von Xerium Technologies sprang um gut 100 Prozent nach oben, nachdem die österreichische Andritz den Kauf des US-Unternehmens angekündigt hatte. Eine Gewinnwarnung drückte dagegen den Kurs des Kreuzfahrtanbieters Carnival um 7,9 Prozent. Intel gerieten unter Druck, nachdem Nomura Instinet Titel und Kursziel abgestuft hatte. Die Aktie verlor 3,4 Prozent. Gegen den Trend rückten American Express um 1,4 Prozent vor. Der Kreditkartenkonzern hatte in einem Kartellrechtsstreit mit den US-Behörden einen wichtigen Sieg errungen.

Staatsanleihen erlebten mit der handelspolitischen Unsicherheit etwas Zulauf. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 2 Basispunkte auf 2,87 Prozent. Allerdings wird das US-Finanzministerium im Laufe der Woche Anleihen im Volumen von insgesamt 100 Milliarden Dollar emittieren, weshalb sich die Kauflust in Grenzen hielt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1714 +0,1% 1,1701 1,1685 EUR/JPY 128,22 -0,2% 128,43 128,12 EUR/CHF 1,1554 +0,0% 1,1550 1,1548 GBP/EUR 1,1345 -0,0% 1,1418 1,1354 USD/JPY 109,46 -0,3% 109,74 109,64 GBP/USD 1,3289 +0,1% 1,3279 1,3268 Bitcoin BTC/USD 6.257,55 -0,0% 6.258,33 6.292,84

Der Handelsstreit hinterließ auch am Devisenmarkt Spuren, wo der Dollar zu Euro und Yen nachgab. Der Euro stieg auf 1,17 Dollar von etwa 1,1660 Dollar im späten New Yorker Handel am Freitag. Zur japanischen Währung fiel der Dollar auf 109,78 Yen von etwa 110.

Am Morgen tut sich im asiatisch geprägten Handel wenig. Der ICE-Dollarindex zeigt sich unverändert. Der chinesische Renminbi fällt derweil um 0,4 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand zum Dollar im laufenden Jahr - belastet vom Handelskonflikt zwischen China und den USA. Allerdings setzte die Abwertung der chinesischen Währung bereits am Wochenende ein, als die Notenbank die Mindestreserveanforderungen für die Banken gesenkt hatte.

