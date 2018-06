Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1716 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1700 (Freitag: 1,1648) Dollar festgesetzt. Am Vortag hatte ein nur leichter Rückgang beim Ifo-Geschäftsklima für Deutschland den Euro gestützt, weil ...

