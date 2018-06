Deutsche Landwirte allein können den wachsenden Bedarf nicht mehr decken. Vor allem aus Südamerika werden die blauen Früchte importiert.

Wer wissen möchte, welche Art Heidelbeere er gerade im Mund hat, kann mal auf seine Zunge schauen. Blau oder nicht? Kleine Waldheidelbeeren färben, größere Kulturheidelbeeren dagegen kaum - "zumindest, wenn sie nicht gekocht sind", sagt Heiner Husmann. Der Landwirt aus Niedersachsen beginnt wie seine Kollegen in Deutschland in diesen Tagen mit der Ernte.

In Kochbüchern oder Blogs gibt es heute viele Blaubeer-Rezepte. Supermärkte werben auch häufiger mit Heidelbeeren als früher, wie Birgit Rogge von der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn feststellt. Die Organisation wertet Werbezettel von rund 40 Supermarktketten aus. 2017 gab es mehr als 430 Werbungen für Heidelbeeren - dreimal so viele wie 2010.

Haushalte hätten im vergangenen Jahr 43 Prozent mehr Heidelbeeren gekauft als 2016, sagt Rogge. "Auch in diesem Jahr sehen wir, dass Heidelbeeren viel gekauft werden." Seit einer Weile gibt es aber um Beeren aller Art einen kleinen Hype. Das zeigt sich auch auf den Feldern. Die Anbaufläche für Strauchbeeren wächst in Deutschland stetig, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. Betrachtet man alle Sorten zusammen - etwa Johannisbeeren, Himbeeren und andere - legte die Fläche für Strauchbeeren innerhalb von fünf Jahren um etwa ein Drittel zu.

Deutsche Höfe bauen Kulturheidelbeeren vor allem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen ...

