Bei einem Familiendrama in der mittelfränkischen Stadt Gunzenhausen sind vier Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handele es sich um eine Frau im Alter von 29 Jahren und drei Kinder im Alter von 3, 7 und 9 Jahren, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Am frühen Morgen hatte ein Zeuge die Beamten gerufen, nachdem er die Leichen in einer Wohnung entdeckt hatte. Vor dem Anwesen lag scher verletzt der 31-jährige Ehemann und Vater der Kinder. Er habe lebensgefährliche Verletzungen, die von einem Sturz aus großer Höhe stammten, so die Polizei. Die weiteren Hintergründe waren unklar, die Beamten sprachen jedoch von einer "Familientragödie".