FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) beteiligt sich am operativen Geschäft der BTV Braun Telecom AG. Im Rahmen eines Management-Buy-outs wird der Fonds DBAG ECF die Mehrheit der Anteile an vier operativen Gesellschaften des Ausrüsters in der Breitbandkommunikation übernehmen, wie die Beteiligungsgesellschaft mitteilte.

Diese werden im Rahmen einer Nachfolgeregelung vom BTV-Unternehmensgründer Thomas Braun veräußert, der weiterhin die Führung der Unternehmen verantworten wird. Die DBAG co-investiert bis zu 4,8 Millionen Euro; auf sie entfallen künftig durchgerechnet rund 38 Prozent der Anteile an den Unternehmen. Weitere Anteile wird das Management der Unternehmen halten. Der Vollzug des Kaufvertrags ist für Juli 2018 vorgesehen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2018 02:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.