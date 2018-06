Ilme: Sieben Kontakte des 10-A-Typs CD in versilberter oder vergoldeter Ausführung finden in dieser kompakten Baureihe der Gehäusegröße 21.21 in Kunststoff- oder Metallversion Platz. Ein voreilender PE-Kontakt mit Schraubanschluss ergänzt das Bild. Sind mehrere dieser Steckverbinder neben- oder untereinander zu installieren, beugt ein sechsfaches, hexagonales Codiersystem Fehlsteckungen vor. Damit ...

