Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat vor einem Kapitalmarkttag des Essenslieferanten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 775 Pence belassen. Das Management könnte Aussagen zu wesentlichen Leistungsindikatoren wie die Entwicklung der Zusammenarbeit mit Start Ups tätigen und so die Aktien stützen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl dürfte sich das Wachstum in Großbritannien vom nächsten Jahr an verlangsamen./la/ajx Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BKX5CN86