Neuste Ausgabe soll das digitale Erlebnis ermöglichen und beschleunigen

www.quadient.com Quadient, das preisgekrönte, führende Unternehmen im Bereich Customer Communications Management (CCM), gab die allgemeine Verfügbarkeit seiner neuesten Version von Quadient Inspire R12 bekannt, welches auch die neue Digital Advantage Suite enthält. Mit der aktualisierten Version von Quadient Inspire haben Kunden und Partner größere Kontrolle über die Systeme und Prozesse, die zum Antrieb einheitlicher Kommunikationen in allen Kanälen mit Betonung auf digitalen Erlebnissen verwendet werden.

Mit Inspire R12 konzipieren Benutzer Omni-Channel-Kommunikation in Tagen anstatt Monaten und dies auf einer einfachen, modernen und umfassenden Plattform. Die Lösung erlaubt den Wechsel der Designs und das Testen aller Kanäle in Minuten, mit voll integrierten Tracking- und Zulassungsprozessen. Außerdem integriert R12 alle Teile des Kommunikationsprozesses, vom Linking von Reiserouten zu Kommunikationen, Postsortieren, Adresse, Telefon und E-Mail-Verifizierung, E-Mail-Zustellung, SMS-Zustellung, Mail-Zustellungsverfolgung und Produktionsüberwachung, zur Reduzierung der Komplexität der Verwaltung von mehreren Systemen.

Quadient Inspire R12 bietet eine Vielzahl von neuen Funktionen, so z. B. verbesserte vor Ort und cloud-basierte Tools, um Unternehmen zu helfen Compliance zu wahren, agiler zu werden, Talentlücken zu schließen und folgende Fähigkeiten zu bieten:

Die Mitarbeiter des Front Office können genehmigte Kommunikationen individuell gestalten und versenden, einfach und auf allen Kanälen.

Risikoverwaltung durch Sicherstellung, dass die Kommunikation des Kunden die Markenstandards erfüllen und mit den behördlichen Vorschriften im Einklang stehen.

Protokollierung und Verfolgung von Benutzer-Events zur Unterstützung der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) der EU

Nahtlose Integration mit allen IT-Systemen

Produktionsskalen zur Deckung wechselnder Bedürfnisse durch Verlagerung zwischen Ihrer Umwelt und Ihren Cloud-Providern

Proaktive Verwaltung der Kommunikation im Zusammenhang mit den Reisen Ihres Kunden

Nutzung von Omni-Kanal-Koordination zur Orchestrierung von kanalübergreifenden Kommunikationsinitiativen

Bereitstellung von erweiterten Proofing-Fähigkeiten für E-Mail, Druck, Omni-Channel und reichhaltige Benachrichtigungen

Nutzung von Integrationsbechleunigern mit zwei herkömmlichen Geschäftslösungen Salesforce und DocuSign

"Unternehmen stehen unter beachtlichem Druck, kompatible und einheitliche digitale Erlebnisse zu liefern und kämpfen damit, neue Kommunikationskanäle anzunehmen", erklärte Tamir Sigal, CMO, Quaident. "Mit Inspire R12 sollen Projekte schneller an alle Kanäle geliefert werden, indem der wichtigste Kanal beschleunigt wird, nämlich der Digitalkanal der die Kontrolle über sämtliche Kundenkommunikationen an einem Ort übernimmt. Wir freuen uns, diese lange gesuchte Fähigkeit auf den Markt zu bringen."

Über Quadient

Quadient unterstützt Unternehmen bei aussagekräftigen Interaktionen mit aktuellen und zukünftigen Kunden. Quadient ist ein Unternehmen von Neopost Digital und ermöglicht Unternehmen mit seinem Technologie-Portfolio durch zeitnahe, optimierte, kontextuelle, hoch individualisierte und akkurate Kommunikation über das gesamte Spektrum von Kanälen hinweg ein verbessertes Kundenerlebnis zu entwickeln. Unsere Lösungen vereinen und aktivieren die gesamte Organisation im Namen des Kundenerlebnis durch eine verbesserte Zusammenarbeit und die Einsicht in die Kundenreise. Quadient unterstützt weltweit eine Vielzahl von Kunden und Partner in Finanzdienstleistungs-, Versicherungs- und Dienstleistungsbetrieben in ihrem Bestreben, ein hochwertiges Kundenerlebnis über mobile, digitale, soziale Medien und Drucktechnologien zu erreichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180625006394/de/

