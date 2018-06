Die Story ist bekannt: Seit vielen Monaten schon bemüht sich der Elektromobilitätspionier Tesla darum, den Sprung zumMassenhersteller zu schaffen. Aber immer wieder stellen sich die Prognosen als zu optimistisch heraus und man wird von der Realität eingeholt. Zuletzt hatte man sogar mit Sabotage aus den eigenen Reihen zu kämpfen. Derweil hat sich Magna International fast unbemerkt von der Öffentlichkeit zu einem wichtigen Player der Elektromobilitätsbranche entwickelt. 2016 hatte der kanadisch-österreichische Autozulieferer und Auftragsfertiger mit Jaguar vereinbart, mit dem i-Pace das erste komplett elektrisch betriebene Jaguar-SUV zu bauen. Das fand in der Öffentlichkeit kaum Widerhall, da alle Augen ausschließlich Tesla im Blick hatten. Während Tesla immer noch damit kämpft, die Serienproduktion reibungslos ans Laufen zu bekommen, ist diese bei Magna/Jaguar nun genauso geräuschlos angelaufen, wie damals der i-Pace vorgestellt worden ist. Und das zudem völlig pünktlich, ohne dass man eine einzige Verzögerung hätte vermelden müssen. Die Vorbestellungen für den Jaguar-SUV sollen gut angelaufen sein. Medienberichte, wonach es angeblich 25.000 Vorbestellungen geben soll, wollte Jaguar weder bestätigen noch dementieren. Man ließ sich aber auf die Feststellung ein, dass es deutlich mehr als 1.000 Vorbestellungen gebe. Aber der i-Pace ist nur der Anfang, denn: Magna will nun auch in China Elektroautos bauen. Also auf dem weltweit mit Abstand größten Markt für Elektroautos. Schätzungen zufolge sollen 2020 bereits 5 Mio. rein elektrisch betriebene Fahrzeuge auf den Straßen Chinas unterwegs sein. Magna hat nun zwei Joint Ventures mit Bejing Electric Vehicles, einem Tochterunternehmen des chinesischen Autoherstellers BAIC, gegründet. Bereits ab 2020 sollen die ersten Premium-Elektroautos vom Band eines bereits bestehenden BAIC-Werks in der ostchinesischen Provinz Jiangsu laufen. Damit ist Magna International auf dem zukunftsträchtigen Markt für Elektroautos nun bestens aufgestellt. Der Vorteil ist, dass man mit etablierten Anbietern, aber auch mit Newcomern zusammenarbeiten kann. Zudem kann man die gesamte Wertschöpfungskette im Autobauanbieten, nämlich von der Entwicklung bis zur Produktion. Ein wichtiges Pfund, mit dem Magna wuchern kann: Im Gegensatz zu Tesla hat man bewiesen, dass man plangemäß und pünktlich die Serienfertigung für ein Modell hochziehen kann. Das schafft Vertrauen, was sicherlich auchfür die Chinesen ein wichtiger Faktor war, um sich letztlich für eine Zusammenarbeit mit Magna zu entscheiden. Fazit: Mit dem Überschreiten der Widerstandszone bei rund 58/59 $ € hat die Aktie nun auch in charttechnischer Hinsicht ein Kaufsignal geliefert. Trotz der jüngsten Kurssteigerungen ist die Aktie immer noch sehr günstig bewertet: Auf Basis der Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2018/19 liegt das KGV lediglich bei 8,5. Als zusätzliches Bonbon winkt eine Dividendenrendite von immerhin 2 %. Wir hatten die Aktie bereits in Ausgabe 41.17 zum Kauf empfohlen und bestätigendiese Einschätzung heute nochmals nachdrücklich. Mit dem Einstieg in das chinesische Elektromobilitätsgeschäft sind die Aussichten für das Unternehmen nochmals besser, als sie es ohnehin schon waren.



