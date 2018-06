Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für ElringKlinger nach einer Gewinnwarnung von 24 auf 19 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Christian Glowa reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Autozulieferer und reflektiert damit die höher als erwartet ausfallenden Kosten. Diese wiederum spiegelten hauptsächlich die stärkere Nachfrage in der Nafta-Region wider. Der Anlagehintergrund für ElringKlinger-Aktien bleibe intakt. Unter strukturellen Problemen sollte das SDax-Unternehmen nicht leiden./ajx/ag

Datum der Analyse: 26.06.2018

ISIN DE0007856023

AXC0067 2018-06-26/09:06