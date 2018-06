Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Dialog Semiconductor von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber auf 13 Euro belassen. Weiteres Abwärtspotenzial für die Aktie des Halbleiterspezialisten halte sich in Grenzen, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Apple als wichtigsten Kunden möglicherweise zu verlieren sei praktisch komplett eingepreist. Allerdings sei das Potenzial nach oben ebenfalls begrenzt, da zunächst keine positiven Nachrichten absehbar seien./ajx

Datum der Analyse: 26.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0059822006

AXC0069 2018-06-26/09:10