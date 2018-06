FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist am Dienstag etwas leichter in den Handel gestartet, notiert aber noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Der September-Kontrakt scheiterte am Vortag am Durchbrechen der Marke von 162,50 nach oben. Insgesamt sieht das charttechnische Bild für die Marktstrategen der DZ Bank positiv aus, wenngleich die Luft für weitere Gewinne in diesen Bereichen merklich dünner werde.

Die Bund-Spreads der Peripherieländer stiegen zum Start in die Woche insgesamt leicht an. Dies wird dahingehend interpretiert, dass es wohl kaum große Ergebnisse beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschef geben werde. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 18 Ticks auf 161,95 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,43 Prozent und das -tief bei 161,9 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.508 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert sieben Ticks auf 132,09 Prozent.

June 26, 2018 02:41 ET (06:41 GMT)

