Der deutsche Leitindex hat gestern einen herben Rückschlag erlitten. Nach einem ohnehin schon schwachen Auftakt rutschte der DAX immer weiter ins Minus. Am Handelsende lag der DAX bei 12.270 Punkten. Marktidee: Netflix Netflix hat in den vergangenen Monaten hauptsächlich für positive Schlagzeilen gesorgt. Operativ lief es gut. Die Aktie stieg von einem Rekordhoch zum nächsten. Gestern stürzte der Kurs wie der gesamte Markt allerdings deutlich ab. Aus charttechnischer Sicht deutet sich jetzt erst einmal eine Korrekturphase an.