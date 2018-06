Die führende Krypto-Exchange Binance ist bereit, die Liste ihrer Altcoins weiter zu erhöhen. In den vergangenen Monaten sagte der CEO der Plattform, Changpeng Zhao, dass er beschlossen habe, die Zugabe von Tokens auf der Plattform einzustellen, damit andere aufholen könnten. Jetzt will er jedoch den Prozess der Listung neuer Kryptowährungen beschleunigen. "Wir haben das Hinzufügen von neuen Tokens vorübergehend verzögert, hauptsächlich um andere Börsen aufholen zu lassen", sagte Zhao in einem Interview ...

