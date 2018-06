Im Börse Social Network Club Bereich http://www.boerse-social.com/postings haben wir das 1. Battle ausgetragen: Matejka vs. Rosinger Wird es künftig anlassbezogen immer wieder geben. Ich finde, die beiden haben das super gemacht ... Christian Drastil: Auftakt zu den "Battles" im Rahmen des Börse Social Network Club ist eine Diskussion zweier Investoren, die in den vergangenen Quartalen viel Alpha erzielt haben: Wolfgang Matejka mit dem Mozart One und Gregor Rosingermit dem Rosgix-Index. Aktuell ist Matejka weiter optimistisch und Rosinger eher pessimistisch. Wie geht es weiter, meine Herren? Und im Speziellen natürlich an der Wiener Börse? Gregor Rosinger: Unser Rosinger Global Investments Index liegt seit 1. Januar 2015 mit 125% im Plus, da gilt...

