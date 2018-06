Laut Vizekanzler Strache (FPÖ) ist die Übung ein Signal dafür, dass sich der "Kontrollverlust" und das "Durchwinken" von 2015 nicht wiederhole.

Mehrere hundert österreichische Polizisten und Soldaten üben an der Grenze zu Slowenien die Abwehr von Flüchtlingen. Am Dienstagmorgen begann im österreichischen Spielfeld eine entsprechende Übung. Innenminister Herbert Kickl von der rechten FPÖ sagte am Morgen vor Journalisten in Spielfeld: "Ein Staat, der im Fall der Fälle seine Grenzen nicht effektiv schützen ...

