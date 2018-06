Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Europas Nutzfahrzeugmarkt wächst im Mai weiter

Der Trend zu einem maßvollen Wachstum am europäischen Nutzfahrzeugmarkt hat sich im Mai fortgesetzt, wenn auch nicht mehr so stark wie im Vormonat. Im Wonnemonat wurden 219.608 leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie Busse in Europa verkauft, ein Wachstum von 3,0 Prozent, wie der Herstellerverband ACEA mitteilte. Auf Sicht der ersten fünf Monate des Jahres liegt die Expansion des Marktes bei 4,1 Prozent.

Standard & Poor's stuft Griechenland hoch

Die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat Griechenlands Kreditwürdigkeit auf die Wertung B+ angehoben. Die Agentur sprach in einer am Montag veröffentlichten Erklärung von einem "stabilen Ausblick". Zur Begründung verwies S&P auf die Schuldenerleichterung, die die Euro-Partner Athen vergangene Woche zugesagt hatten. Zugleich hob die Agentur die weiter hohen Schulden des Landes hervor.

US-Derivateaufsicht CFTC kritisiert EU-Clearing-Pläne

Die US-Derivateaufsicht, die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), schlägt Alarm, weil ihrer Ansicht nach die geplante Änderung der Aufsicht über Clearinghäuser in der Europäischen Union ungewollte Folgen für die Behandlung systemrelevanter US-Clearinghäuser haben wird. Im Interview der Börsen-Zeitung verlangt Eric Pan, der die CFTC in internationalen Gremien und in Fragen der internationalen Regulierung vertritt, dass die USA anders als Großbritannien behandelt werden sollen.

Altmaier will Zwangsstilllegung von Kohlekraftwerken vermeiden

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die Zwangsabschaltung von Kohlekraftwerken durch die Kohlekommission möglichst vermeiden, damit es nicht zu hohen Entschädigungen kommt. "Eine schiedlich-friedliche Lösung (mit den Betreibern) ist immer besser als eine harte", sagte Altmaier zu Dow Jones Newswires.

Kretschmer und Laschet betonen zum Start der Kohlekommission Versorgungssicherheit

Zum Start der Kohlekommission am Dienstag betonen die Ministerpräsidenten der Kohleländer Sachsen und Nordrhein-Westfalen die Bedeutung der Versorgungssicherheit. "Die sichere Energieversorgung ist ein Grundpfeiler unseres Industriestandortes. Ganze Branchen gründen darauf, dass zu jeder Zeit Strom in großen Mengen verlässlich zur Verfügung steht", schrieben Michael Kretschmer (CDU) und Armin Laschet (CDU in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt.

Bericht: Feinstaub-Messstelle in Stuttgart reagiert auf Pollenflug

In Stuttgart müssen von der Landesanstalt für Umwelt und Messungen erhobene Feinstaubdaten am Neckartor einem Bericht zufolge womöglich korrigiert werden. Es seien dort "verschiedene Unplausibilitäten aufgefallen", zitierten Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten die Landesanstalt. Auf Nachfrage habe eine Expertin erklärt, es habe im Frühjahr eine Phase mit sehr vielen Pollen gegeben. Die Messstelle reagiere quasi allergisch auf den Pollenflug, einige der Tagesmessungen könnten damit wertlos sein.

Containerschiff mit Flüchtlingen an Bord in italienischen Hafen eingelaufen

Das dänische Containerschiff "Alexander Maersk" mit 108 Flüchtlingen an Bord hat am Montagabend in Italien anlegen dürfen. Nach drei Tagen Wartezeit vor dem sizilianischen Hafen Pozzalo durfte das Schiff in den Hafen einlaufen, wie ein AFP-Journalist berichtete. Ein Schleppboot zog das Containerschiff gegen 23.00 Uhr in den Hafen.

Französische Regierung: Deutsches Schiff Lifeline könnte in Malta anlegen

Das von einer deutschen Hilfsorganisation betriebene Flüchtlingsschiff Lifeline kann nach Angaben der französischen Regierung möglicherweise in Malta anlegen. Für das Schiff zeichne sich eine "europäische Lösung" ab, sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux am Dienstag im Radiosender RTL. Im Gespräch sei "eine Landung in Malta".

Trump reagiert "überrascht" auf Produktionsverlagerung von Harley-Davidson

US-Präsident Donald Trump hat sich "überrascht" über die Ankündigung des US-Motorradherstellers Harley-Davidson zur teilweisen Produktionsverlagerung ins Ausland gezeigt. "Überrascht, dass Harley-Davidson von allen Unternehmen das erste ist, das die Weiße Fahne hisst", schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Ich habe hart für sie gekämpft und am Ende werden sie keine Zölle auf Verkäufe in die EU zahlen, die uns beim Handel schlimm geschädigt hat", twitterte Trump weiter. Die Steuern seien nur eine "Ausrede" des Motorradherstellers, schrieb Trump und forderte "Geduld".

Merkel gratuliert Erdogan zur Wiederwahl

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu seiner Wiederwahl gratuliert. "Wir wollen Partner einer stabilen und pluralistischen Türkei sein, in der die demokratische Teilhabe und die Wahrung der rechtsstaatlichen Ordnung gestärkt werden", heißt es in dem Gratulationsschreiben, das Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichte.

US-Gericht weist Klage gegen Ölkonzerne wegen Klimawandel ab

Ein US-Bundesgericht hat die Klage der Städte San Francisco und Oakland gegen fünf der weltgrößten Ölkonzerne abgewiesen. Die Städte hatten gefordert, dass die Ölförderer den Schutz der Bürger vor den Folgen des Klimawandels bezahlen müssten. Richter William Alsup urteilte jedoch, der Klimawandel sei zwar eine reale Gefahr. Mit der habe sich jedoch die Politik zu beschäftigen. Verklagt worden waren BP, Shell, Exxon, Conocophillips und Chevron.

Britisches Parlament stimmt Ausbau von Flughafen London Heathrow zu

Das britische Parlament hat Plänen zum Ausbau des Londoner Flughafens Heathrow zugestimmt. Die Abgeordneten stimmten am Montag mit großer Mehrheit für den Bau einer dritten Start- und Landebahn. Bereits Anfang Juni hatte die Regierung von Premierministerin Theresa May grünes Licht für den Ausbau von Europas größtem Flughafen gegeben.

Generalstreik gegen Vereinbarung mit IWF legt Argentinien lahm

Ein Generalstreik aus Protest gegen eine Vereinbarung der Regierung in Buenos Aires mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) hat Argentinien am Montag lahmgelegt. "Der Streik richtet sich gegen das Wirtschaftsprogramm. Der IWF hat Argentinien immer nur Ärger gemacht", sagte Gewerkschaftschef Juan Carlos Schmid der Nachrichtenagentur AFP. Seine Gewerkschaft CGT erwartete mehr als eine Million Streikteilnehmer. Der 24-Stunden-Streik begann um Mitternacht (Ortszeit).

Bericht: Neue Spur zu NSU-Bombenanschlag führt zu Freundin von Beate Zschäpe

19 Jahre nach der Explosion einer Rohrbombe in einer Nürnberger Kneipe haben Journalisten neue Erkenntnisse zum mutmaßlich ersten Anschlag des NSU zu Tage gefördert. Wie die Nürnberger Nachrichten und der Bayerische Rundfunk am Dienstag berichteten, könnte auch eine gute Freundin von Beate Zschäpe in die Tat verwickelt gewesen sein. Es handelt sich demnach um Susann E., die Ehefrau des im Münchner NSU-Prozess Mitangeklagten André E.

June 26, 2018

