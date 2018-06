Nach den kräftigen Kursverlusten vom Montag hat sich der DAX am Dienstag zu Handelsbeginn etwas erholt. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.325 Punkten berechnet und damit ein halbes Prozent stärker als bei Vortagesschluss.

Für Lufthansa und Thyssenkrupp, die am Montag schon kräftig Federn gelassen hatten, ging es allerdings auch am Dienstag weiter bergab. Bei Infineon hingegen fiel die Erholung mit Zugewinnen von über zwei Prozent zu Handelsstart am deutlichsten aus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen fast unverändert bei 1,1700 US-Dollar.