Das Kältemittel R1234yf galt als umweltschonender als sein verbotener Vorgänger R134a. Doch nun schlägt auch hier das Umweltbundesamt Alarm.

Das Umweltbundesamt (UBA) warnt vor möglichen negativen Folgen der Verwendung des Kältemittels R1234yf in Klimaanlagen für die Trinkwassergewinnung. "Wir beobachten mit Sorge den verstärkten Einsatz des Kältemittels R1234yf in Pkw-Klimaanlagen und auch in stationären Kälteanlagen", sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger der "Frankfurter Rundschau".

Das sei problematisch, da diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...