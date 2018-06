Die regelbare Drehzahl erlaubt anspruchsvolle Anwendungen im Öl- und Gasbereich: Für jede Änderung der Armaturenstellung kann die am besten geeignete Stellgeschwindigkeit eingestellt werden kann. So lässt sich z.B. die Rentabilität von Gasmengenreglern durch die hohe Positioniergenauigkeit in Verbindung mit dem optimierten Regelverhalten erheblich steigern. Bei Multiport Armaturen sorgen die drehzahlregelbaren Stellantriebe für ein noch schnelleres ...

