BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Treffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD am Dienstagabend im Kanzleramt hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seine Absicht bekräftigt, Asylbewerber an der deutschen Grenze abzuweisen, die bereits in einem anderen EU-Staat einen Antrag gestellt haben. Er hoffe "ehrlich, dass eine europäische Lösung gelingt", sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung. Allerdings könne man "von der Hoffnung allein nicht leben", betonte der CSU-Chef. "Die Kanzlerin hat um 14 Tage Zeit für eine europäische Lösung gebeten, daran halten wir uns", sagte Seehofer.

Führende Vertreter der deutschen Wirtschaft mahnten die Koalitionspartner in dem Blatt unterdessen, ihren Streit über die Flüchtlingspolitik rasch beizulegen. "Mich besorgt, dass in zentralen Fragen immer mehr Uneinigkeit zwischen den Koalitionären hervortritt", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf. "Gerade jetzt ist Teamgeist gefragt." Handwerks-Präsident Hans Peter Wollseifer, warnte vor "derzeit nicht abschätzbaren schwerwiegenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen", sollte die Regierung zerbrechen.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt übte scharfe Kritik an der CSU. "Was die CSU gerade macht, ist hoch gefährlich für Deutschland, für Europa in einer Zeit, wo es dem Land eigentlich ziemlich gut geht", sagte sie im ARD-"Morgenmagazin". Man müsse sich jetzt vielmehr um die "wirklichen Probleme" der Menschen kümmern, "vom Wohnen bis zur Pflege".

Bei einer eventuellen Vertrauensfrage könnte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ihre derzeitige Politik nicht auf Unterstützung der Grünen rechnen, machte sie zudem klar. "Nein, das können wir nicht, bei der Politik, die sie im Moment macht", sagte Göring-Eckardt. "Wenn es darum geht, einen Neuanfang zu starten mit einer humanitären und ordentlichen Asylpolitik, mit einer andern Ökologiepolitik, dann können wir reden - aber erst mal nicht."

June 26, 2018 03:13 ET (07:13 GMT)

