Peter Lynch gilt als einer der besten Aktieninvestoren der Historie. Von 1977 bis 1990 schaffte er mit einem diversifizierten Fonds eine Durchschnittsrendite von 29,2 % pro Jahr. Der S&P 500-Index legte im gleichen Zeitraum nur etwa 10 % pro Jahr zu. Das verwaltete Vermögen wuchs von 18 Mio. auf 14 Mrd. US-Dollar. Dies zeigt, du kannst auch breit streuen und trotzdem gut abschneiden. Mit 350 Mio. US-Dollar und gerade einmal 46 Jahren ging Peter Lynch schließlich in Rente. Lynch teilt gern sein Wissen Nach Beendigung seiner Investmentkarriere, fasste Peter Lynch sein gesammeltes Wissen in den Büchern One Up on Wall ...

