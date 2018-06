Watson, eine von International Business Machines (WKN:851399) entwickelte künstliche Intelligenz, machte 2011 Schlagzeilen, indem sie zwei Champions in der US-Gameshow Jeopardy! besiegte. Diese erste Version von Watson wurde eigens für die Beantwortung von Fragen im Stil von Jeopardy! entwickelt und durch eine umfangreiche Datenbank mit Informationen unterstützt. Seitdem wurde Watson an eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen in Branchen wie Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen angepasst. Kurz nach Watsons Debüt begann IBM mit der Arbeit an einem weiteren KI-Projekt. Project Debater, ein KI-System, das seit sechs Jahren in Arbeit ist, wurde Anfang dieser Woche zum ersten Mal auf einer Veranstaltung in San Francisco vorgestellt ....

