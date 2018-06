Bosch will seine Fertigungskapzitäten erweitern und plant nach Reutlingen in Dresden eine zweite Halbeiterfabrik in Deutschland. Halbleiter finden zunehmend Einsatz in den wachsenden Anwendungen im Internet der Dinge und für Mobilitätslösungen. Rund eine Milliarde Euro will Bosch in seinen neuen Standort in der sächsischen Landeshauptstadt investieren. Die ersten Mitarbeiter sollen im Frühjahr 2020 ihre Arbeit im neuen Werk aufnehmen. Die Pilotproduktion soll nach einer Anlaufphase voraussichtlich Ende 2021 beginnen. Dazu entsteht auf dem rund 100 ...

