LONDON (IT-Times) - Der chinesische Elektrofahrzeug- und Batterie-Produzent BYD Co. Ltd. baut seine internationale Präsenz mit neuen Investitionen in Großbritannien aus. BYD hat gestern bekannt gegeben, in Großbritannien ein neues Gebäude nutzen zu wollen und ein neues Team aufzubauen, um das Geschäft...

Den vollständigen Artikel lesen ...