Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) schwächte sich ab, nachdem er zuvor das 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung von Ende Mai bis Mitte Juni bei 162,35 kurzzeitig überwinden konnte, so die Analysten der Helaba.Die charttechnische Ausgangslage sei jedoch weiterhin als konstruktiv einzuschätzen. So stünden die Indikatoren auf Kauf und der kurzfristige Aufwärtstrend sei intakt. Zudem zeichne die Wochentechnik ein freundliches Bild. Sollte es dem Bund-Future gelingen, die Marke von 162,35 nachhaltig zu überwinden, würden die Analysten die nächsten Ziel bei 163,03 und am Kontrakthoch bei 164,19 lokalisieren. Die erste Unterstützung sei bei 161,80 zu finden. Darunter könnten sich die Verluste bis 161,21 ausweiten. Hier lägen das 38,2%-Retracement und die 21-Tagelinie. Die Trading-Range liege zwischen 161,26 und 162,70. ...

