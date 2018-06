CB-Verbraucherzufriedenheit wird solide erwartet API-Bericht könnte laut Konsens einen kleinen Rückgang der Bestände zeigen Reden von Zentralbankern könnten Volatilität im EURUSD auslösen

Die Spannungen im Handelskonflikt treiben die globalen Aktienmärkte weiter in die Knie. Der deutsche Aktienindex (DE30) hat im Vergleich zum Hoch letzte Woche fast 7% verloren und der heutige Kalender bringt keine neue Hoffnung für die Investoren mit sich. Am Nachmittag wird die CB-Verbraucherzufriedenheit veröffentlicht, jedoch sollte der Einfluss auf den Aktienmarkt sehr gering sein. Später am Tag können die Investoren noch die Veröffentlichung des wöchentlichen API-Berichts verfolgen. Über den ganzen Tag verteilt werden einige Mitglieder der EZB und der Fed Reden halten, daher sollte man von einer zunehmenden Volatilität beim EURUSD ausgehen. 16.00 Uhr | USA, CB Verbraucherzufriedenheit (Juni): Die US-Wirtschaft liegt deutlich ...

