ThyssenKrupp ist nicht nur Stahl. Denn das DAX-Unternehmen ist mittlerweile ein diversifizierter Konzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Beispiel: Das Unternehmen aus Essen stellt neben Aufzügen auch Großwälzlager her, welche wesentliche Bestandteile von Windenergieanlagen sind. In Sachen Stahl aber plant man ein Joint Venture mit dem Europa-Geschäft von Tata Steel. Gegenwind kommt derzeit allerdings von Investorenseite. Ein Hedgefonds verlangt laut Medienberichten, dass bezüglich des geplanten Zusammenschlusses zu Gunsten von ThyssenKrupp nachgebessert wird. Grund: Die Stahlsparte von ThyssenKrupp habe sich in den vergangenen Monaten ergebnisseitig deutlich besser entwickelt als jene von Tata Steel Europe. Mit dem Gemeinschaftsunternehmen will ThyssenKrupp die wirtschaftlichen Vorteile und Synergien eines starken Stahl-Unternehmens nutzen.

Gegenwind aus den Staaten

Gegenwind für die europäische Stahlbranche kommt indes auch aus den Vereinigten Staaten. ...

