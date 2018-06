Luzern - Wer ein Sanierungsprojekt plant, ist mit vielen Fragen konfrontiert: Wie finde ich die richtige Lösung und den passenden Handwerkspartner? Was kostet eine Sanierung und wo erhalte ich Fördergelder? Und welcher Handwerkspartner ist der richtige für mich? Das Beratungsportal Energieheld.ch bietet Antworten auf diese Fragen. Mit dieser in Deutschland bereits bewährten Plattform verfolgt CKW das Ziel, das führende Portal für Gebäudesanierung in der Deutschschweiz zu werden.

Unter www.energieheld.ch können Hausbesitzer mit wenigen Klicks ganz unverbindlich eine Anfrage zu Sanierungsthemen stellen: Vom Heizungsaustausch über die Installation von Photovoltaikanlagen oder Solarthermie, der Fassaden- oder Dachsanierung bis hin zu Dämmung und Fensterersatz. Und dies kostenlos und unverbindlich. Erfahrene Energiehelden prüfen diese, beraten Interessenten herstellerunabhängig am Telefon und vermitteln passende und qualifizierte Handwerkspartner.

Energie- und Heizkosten sparen

Gemäss aktueller Statistik des Bundesamts für Energie (BFE) ...

