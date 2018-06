Lenzburg - Im 20. Finnova-Jahr hat sich Charlie Matter, CEO von Finnova und Delegierter des Verwaltungsrats, entschieden, in den Ruhestand zu treten und sich seinen privaten Projekten zu widmen. Der Verwaltungsrat hat Hendrik Lang, heute Chief Customer Officer von Finnova und Mitglied der Geschäftsleitung, als seinen Nachfolger ernannt. Die Übergabe wird ab 1. September 2018 erfolgen. Raphael Widmer, heute Head Presales, wird neu ab dann die bisherige Rolle von Hendrik Lang übernehmen.

Charlie Matter entscheidet sich, Finnova zu verlassen

Nach knapp 20 Jahren hat sich Charlie Matter, CEO von Finnova und Delegierter des Verwaltungsrats, entschieden, in den Ruhestand zu treten. Seit seinem Einstieg im Jahr 1999 ist Finnova von einer Hand voll Kundenbanken und rund 55 Mitarbeitenden bis heute zu einem führenden Anbieter von Bankensoftware in der Schweiz mit rund 100 Kundenbanken, über 70 Partnerfirmen, 400 Mitarbeitenden und einer Vielzahl externer Arbeitskräfte gewachsen. Charlie Matter hat in den letzten Jahren den Kundenbedürfnissen entsprechend eine Transformation in allen Dimensionen hin zu einer agilen Organisation mit neuen Köpfen und einer neuen Strategie vorangetrieben. Diese wiederspiegelt sich im Fokus auf den Markt Schweiz mit klarem Produkt- und Services-Angebot von Finnova, welches sich flexibel mit Angeboten von Partnerfirmen, Individualentwicklungen oder Eigenentwicklungen der Banken erweitern lässt. Untermauert wird dieser Wandel durch neue Technologien und Architekturen.

«Ich schaue auf eine erfüllte Zeit bei Finnova zurück, in der wir zusammen mit unseren Mitarbeitenden, Kunden, ...

