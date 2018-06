Das Kältemittel R1234yf steckt in den meisten Auto-Klimaanlagen. Es wurde eingeführt, weil es als umweltfreundlicher als der Vorgänger R134a galt. Doch nun warnt das Umweltbundesamt vor dem neuen Kältemittel.

Das Umweltbundesamt (UBA) warnt vor möglichen negativen Folgen der Verwendung des Kältemittels R1234yf in Klimaanlagen für die Trinkwassergewinnung. "Wir beobachten mit Sorge den verstärkten Einsatz des Kältemittels R1234yf in Pkw-Klimaanlagen und auch in stationären Kälteanlagen", sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger der "Frankfurter Rundschau". Das sei problematisch, da diese Chemikalie und ihr Zerfallsprodukt Trifluoressigsäure (TFA) auch in die Umwelt gelangten und im Wasser schwer abbaubar seien. Sie halte daher einen "Verzicht auf fluorierte Kältemittel wie R1234yf für die richtige Antwort".

Dabei galt das Kältemittel R1234yf als umweltschonender als der Vorgänger R134a, das die EU verbot, weil es als Treibhausgas wirkt, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Deshalb ist der Einsatz von R134a in Neuwagen seit dem 1. Januar 2017 in der EU verboten und der Import des Kältemittels wird bereits seit 2015 stufenweise reduziert. Genau das sorgt in der Praxis aber immer wieder für Probleme: Denn es fahren noch mehrere Millionen ältere Autos mit dem alten Kältemittel in der EU. Müssen bei diesen ...

