FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem kräftigen Abverkauf zum Wochenstart sind die Börsen in Europa am Dienstag im Plus gestartet. Ob allerdings frisches Geld in Form von sogenannten Schnäppchenkäufen an die Börse kommt, darf zumindest bezweifelt werden. Auch mit Blick auf den nahenden Halbjahresultimo dürften sich vor allem Fonds mit Käufen zurückhalten. Die übergeordnete Nachrichtenlage mahnt unverändert zur Vorsicht. Der Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt USA und China brodelt weiter. Der DAX legt im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 12.319 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,2 Prozent höher bei 3.376 Zählern. Die Aktienkurse kommen von ihren Tageshochs schon wieder zurück und orientieren sich nach unten.

Auch ohne die zu erwartenden Belastungen aus einem Handelsstreit mit den USA schwächelt das Wachstum in Europa sei Monaten. Die Gefahr einer neuen Eurokrise, die von der neuen Regierung in Italien ausgelöst werden könnte, belastet bereits die Erwartungen an das zukünftige Wachstum. Die Aktienstrategen der Helaba warnen davor, dass der anhaltende Flüchtlingskonflikt zwischen den deutschen Schwesterparteien CDU und CSU zu einem Scheitern der Bundesregierung führen könnte. Dies dürfte nicht nur Deutschland, sondern auch Europa in einer schwierigen Phase schwächen.

"Trotz der zunehmenden Eskalation in der Handelskriegsrhetorik und der starken Rückgänge an den Aktienmärkten in den letzten Tagen liegen wir immer noch deutlich über den Tiefstständen von Anfang des Jahres", fängt Michael Hewson, Marktstratege bei CMC Markets, die aktuelle Lage ein. Der Vortagesabverkauf im DAX könnte das erste Anzeichen dafür sein, dass der Damm gebrochen sei und ein noch größeren Ausverkauf mit einem Epizentrum an den europäischen Märkten anstehe.

EDP und EDP Renovaveis trotz Engie-Dementi im Plus

An der Börse in Lissabon klettern die Aktien von EDP und EDP Renovaveis um 0,8 und 2,5 Prozent. Dabei geht es um das Kaufinteresse an der Tochter EDP Renovaveis, die im Bereich erneuerbare Energien aktiv ist. Chinesen hatten unlängst ein Gebot für EDP und die Tochter unterbreitet, welches die Portugiesen als zu niedrig zurückgewiesen haben. Die Spekulation wurde am Morgen kurzfristig durch eine Bloomberg-Meldung angeheizt, in der es hieß, dass die französische Engie ein Gebot von 7,3 Milliarden Euro vorbereite. Engie hat dies inzwischen dementiert.

Ein Blick auf die europäischen Subindizes zeigt, dass die großen Verlierer des Vortages leicht zulegen. So gewinnt der Sektor der europäischen Minenwerte 0,6 Prozent, die Bankenwerte legen im Mittel um 0,5 Prozent zu und die Technologietitel um 0,4 Prozent.

Nach der Gewinnwarnung des Vortages haben die Analysten der Commerzbank und von JPM die Kursziele für Elringklinger gesenkt. Nach dem Abschlag am Vortag legt die Aktie zunächst um ein halbes Prozent zu. Nachdem Sixt (plus 0,4 Prozent) in der Vorwoche die Dividende ausgezahlt hat, sollen die Analysten vom Bankhaus Lampe den Wert auf "Kaufen" hochgestuft haben.

