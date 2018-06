Derzeit hagelt es geradezu gute Neuigkeiten von der australischen First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) - und zwar alle im Zusammenhang mit der zukünftigen Kommerzialisierung potenzieller Graphenprodukte des Unternehmens! Brandaktuell gibt First Graphene nun bekannt, dass man sich - als Gründungsmitglied - dem weltweit führenden Graphene Engineering & Innovation Centre (GEIC) der University of Manchester anschließt! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...