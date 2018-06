Im Konflikt um den Autozulieferer Neue Halberg- Guss deutet sich eine Entspannung an. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Dienstagvormittag mitteilte, räumten die Streikenden nach dreimaliger Aufforderung die Zufahrt zum Werksgelände, damit Lastkraftwagen beladen werden können. Die Atmosphäre sei friedlich, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt. Mitarbeiter hätten jedoch mit Trillerpfeifen ihrem Unmut Luft gemacht.

Das Wort Räumung wollte Voigt nicht in den Mund nehmen. Die Polizei habe nur dafür zu sorgen, dass der Zufahrt offen bleibt. Alles andere sei nicht ihre Sache, der Streik ein gutes Recht der Mitarbeiter.

Seit Tagen sind die Mitarbeiter am Standort in Leipzig im Ausstand, blockieren die Einfahrt von Lastwagen und bilden Menschenketten. Am Dienstagmorgen waren nach Gewerkschaftsangaben etwa 250 bis 300 Beschäftigte erneut im Ausstand.

Bei dem Konflikt geht es um die geplante Schließung des NHG-Standorts mit rund 700 Beschäftigten Ende 2019 sowie um einen erwogenen Abbau von etwa 300 der 1500 Arbeitsplätze in Saarbrücken. Das Unternehmen stellt vor allem Motorblöcke und Antriebswellen für Autos und Nutzfahrzeuge her.

Volkswagen hat bereits bestätigt, dass der Streik bei NHG erste Auswirkungen auf die Produktion hat. Auch Opel ist von dem Streik teilweise betroffen. Um auf Engpässe bei Motoren zu reagieren, würden im Werk Eisenach für Juli geplante Schließungstage in den Juni vorgezogen, hieß es./kem/jos/DP/jha

ISIN DE0007664039

