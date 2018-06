Die Investment-Firma hat 300 Millionen Dollar für einen Fonds eingesammelt, der in Krypto-Start-ups investiert. Die Leitung übernimmt eine Frau.

Der Silicon-Valley-Financier Andreessen Horowitz will verstärkt in Kryptowährungen investieren und das, obwohl der Bitcoin seit Jahresbeginn knapp 60 Prozent verloren hat. Am Dienstag kostete die wichtigste Kryptowährung 6239 Dollar pro Einheit.

Das von Marc Andreessen und Ben Horowitz gegründete Unternehmen legt zum ersten Mal in seiner Firmengeschichte einen Fonds auf, der in Krypto-Firmen investiert. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die sich auf Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie spezialisieren.

Rund 300 Millionen Dollar hat Andreessen Horowitz für den Krypto-Fonds eingesammelt, meldet der US-Sender CNBC.

Dabei wolle man "geduldig" beim Investieren vorgehen, sagte Chris Dixon, einer der Partner bei Andreessen und Horowitz, dem Sender. ...

