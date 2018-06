Die Mitglieder der OPEC und ihre Nichtmitglieder haben sich darauf geeinigt, die Fördermenge ab Juli um 1 Mio. Barrel pro Tag (BPD) zu erhöhen, wobei der tatsächliche Anstieg deutlich geringer ausfallen wird als in den Schlagzeilen. Man macht also einen Schritt zurück gegenüber dem ursprünglichen Plan, bis Ende des Jahres etwa 1,8 Mio. BPD zurückzuhalten, um das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu stärken. Diese Strategie hat sich aufgrund unerwarteter Versorgungsengpässe sowohl innerhalb der OPEC als auch in den USA viel besser entwickelt als erwartet. Was einige vielleicht überrascht, sind die Nachrichten, dass die Ölpreise stark gestiegen sind. Der US-Öl-Richtwert ...

