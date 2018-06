Das auf Plattform Econeers eingesammelte Geld der Crowdinvestoren soll in die Projektierung und den Betrieb neuer Photovoltaik-Anlagen fließen. Über den Online-Marktplatz Enyway können die Investoren auch direkt Solarstrom aus diesen Anlagen beziehen.Solar Biokraftwerke SBK GmbH & Co. KG startet am Dienstag ihr erstes Crowdfunding auf der Plattform Econeers. Die Investoren könnten sich am Bau und Betrieb von vier bereits realisierten und genehmigten Photovoltaik-Anlagen beteiligen, heißt es von den Unternehmen. Darüber hinaus bestehe auch eine Kooperation mit der Lichtblick-Ausgründung Enyway. ...

