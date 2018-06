Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: Weiter seitwärts? - Chartanalyse Trotz einer in den letzten Tagen kräftigen Korrekturbewegung am deutschen Aktienmarkt vermittelte die Aktie von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) durchaus einen stabilen Eindruck, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...