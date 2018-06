Zentrale Verbesserungen umfassen maßgeschneiderte Benutzererfahrungen, verbesserte Mobilfunktionen, Sicherheitsupgrades und eine verstärkte Integration in Kerngeschäftsanwendungen



Cleveland (ots/PRNewswire) - Hyland (https://c212.net/c/link/?t=0& l=de&o=2172167-1&h=3915818462&u=http%3A%2F%2Fwww.hyland.com%2Fde&a=Hy land), ein führender Anbieter von Inhaltsdiensten (https://c212.net/c /link/?t=0&l=de&o=2172167-1&h=1300721966&u=https%3A%2F%2Fwww.onbase.c om%2Fen%2Fforms%2Fgartner-magic-quadrant-for-content-services-platfor ms&a=f%C3%BChrender+Anbieter+von+Inhaltsdiensten), veröffentlichte heute die neueste Version von OnBase (https://c212.net/c/link/?t=0&l= de&o=2172167-1&h=3324120974&u=https%3A%2F%2Fwww.onbase.com%2Fen%2F&a= OnBase), einer einzigen Plattform für Unternehmensinformationen zur Verwaltung von Inhalten, Prozessen und Einzelfällen. OnBase 18 bietet Unternehmen die Möglichkeit zur Schaffung einer besser personalisierten Benutzererfahrung - verbesserte Mobilität und verstärkte Integration in Kerngeschäftsanwendungen inklusive - und optimiert so den Zugriff auf wichtige Informationen. Inhalte stehen so bei Bedarf zur Verfügung und über das gesamte Unternehmen verteilte Informationssilos gehören der Vergangenheit an.



Die neue Version bringt über 3.100 von Kunden angeregte Verbesserungen an der mit wenig Code auskommenden OnBase-Plattform, die in der Cloud oder vor Ort Content-Management, Case-Management, Geschäftsprozessmanagement, Records Management und Erfassungsfunktionen bereitstellt. Diese Version bietet neue Produkte und Integrationen, neue Formularfunktionen, erweiterte Sicherheitsfunktionen, neue Verwaltungswerkzeuge für Tests, Import und Export sowie Leistungs- und Kompatibilitätsaktualisierungen.



"OnBase 18 verdeutlicht den Fokus von Hyland, unsere Kunden zu befähigen, fortschrittliche und zukunftssichere Lösungen zu erstellen", sagt Bill Priemer, President und CEO bei Hyland. "Diese Plattform steht für einen Wandel in unserer Branche, da der Kunde zunehmend intuitivere und benutzerorientiertere Services fordert, mit deren Hilfe die Nutzung von Content durch alle Parteien vereinfacht werden kann - Benutzer, Systeme und Anwendungen. Wir haben unseren Kunden aufmerksam zugehört und sämtliche Bereiche des Produkts einer genauen Prüfung unterzogen, um wesentliche Verbesserungen vorzunehmen, von denen jede der von uns betreuten Branchen profitiert."



Die neuen und verbesserten Funktionen von OnBase 18 ermöglichen Unternehmen Folgendes:



- Schaffung leistungsfähiger, noch besser angepasster Benutzererfahrungen: Ein neuer Viewer personalisiert die Anzeige von Content und Daten in einer optimierten und konsolidierten Ansicht, wodurch die Erfahrungen auf eine Vielzahl von Benutzerrollen zugeschnitten werden. Diese neue, aggregierte Oberfläche unterstützt OnBase-Poweruser und Verbesserungen an verschiedenen wichtigen Integrationen verbessern die Erfahrungen für Benutzer, die primär über andere Anwendungen auf OnBase zugreifen. - Empowerment mobiler Mitarbeiter: Mobile Verbesserungen umfassen personalisierte Anwendungen für das Case-Management auf Mobilgeräten sowie die engere Integration gebräuchlicher Apps. Benutzer können Dokumente mit Mobilgeräten signieren und auf iOS-Geräten für den sicheren, problemlosen Zugriff auf OnBase-Lösungen Touch ID nutzen. - Verbesserung der Sicherheit und Steigerung der Leistung: Sicherheitsverbesserungen gewährleisten über den gesamten Lebenszyklus den angemessenen Zugriff auf Informationen und optimieren durch Touch ID auf iOS-Geräten und die Verwendung von Identitätsprovidern (IdP) zur Authentifizierung den Zugriff autorisierter Benutzer auf das System. Wie jede neue Version bietet auch OnBase 18 Leistungsverbesserungen für die gesamte Plattform, die von reaktionsschnelleren Schnittstellenkomponenten bis hin zu Architekturverbesserungen reichen. - Bereitstellung erweiterter Werkzeuge für Administratoren: Eine Suite von Werkzeugen vereinfacht die Verwaltung sowie die unternehmensweite Einführung von Lösungen. Diese Suite beinhaltet unter anderem neue Werkzeuge zur leichteren Erstellung von Testsystemen und zur Migration von Lösungen von Test- zu Produktionsumgebungen. Ein neues Werkzeug für Server-Updates ermöglicht Unternehmen die Aktualisierung ihrer OnBase-Webserver, um innerhalb weniger Minuten Zugriff auf Browser-Support, aktuelle Sicherheits-Patches und kleinere Verbesserungen zu erhalten.



"Jede neue Version vereint Hylands branchenführende Erfahrung mit unserer innovativen Vision für die Zukunft, nämlich der Bereitstellung eines leistungsstarken Portfolios an Produkten, die Wachstum und Effizienz unserer Kunden voranbringen", sagt Brenda Kirk, Executive Vice President und Chief Product and Strategy Officer. "Wir werden auch weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, wobei wir konsequent auf Produkte setzen, die unserer Ansicht nach die Art und Weise transformieren, auf die Unternehmen ihre Kunden betreuen und ihre Ziele erreichen. Bei dieser Version etwa wurde die Plattform dahingehend verbessert, dass wir OnBase-Inhaltsdienste mit den Funktionen großartiger Produkte aus unserem erweiterten Portfolio wie etwa Brainware und Enterprise Search sowie unserem umfangreichen Angebot für das Medienmanagement kombinieren können."



Für weitere Informationen zu OnBase 18 und darüber, warum über 19.000 Unternehmen auf der ganzen Welt OnBase - ob vor Ort oder in der Hyland Cloud (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2172167-1&h=370 1971907&u=https%3A%2F%2Fwww.hyland.com%2Fen%2Fwhat-we-do%2Fhyland-clo ud&a=Hyland+Cloud) - zur Verwaltung von Inhalten, Prozessen und Fällen nutzen, besuchen Sie OnBase.com (https://c212.net/c/link/?t=0& l=de&o=2172167-1&h=658195942&u=https%3A%2F%2Fwww.onbase.com%2Fde&a=On Base.com).



Über OnBase



OnBase bietet Lösungen für das Management von Inhalten, Prozessen, Transaktionen und Vorgängen auf einer einzigen Enterprise-Information-Plattform, die vor Ort oder in der Hyland Cloud (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2172167-1&h=3555589063&u=h ttps%3A%2F%2Fwww.hyland.com%2Fde-DE%2Fwas-wir-tun%2Fhyland-cloud&a=Hy land+Cloud) bereitgestellt werden können. Mit Enterprise-Content-Management (ECM), Case-Management, Geschäftsprozessmanagement (BPM), Records-Management und Erfassungsfunktionalitäten auf einer einzigen Plattform transformiert OnBase Unternehmen auf der ganzen Welt, damit sie agiler, effizienter und effektiver agieren können. Ergänzend zur OnBase-Plattform bietet ShareBase von Hyland (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2172167-1&h =236284753&u=http%3A%2F%2Fwww.sharebase.com%2F&a=ShareBase+von+Hyland ) cloudbasiertes Sharing für Unternehmen. Weitere Informationen darüber, wie mehr als 19.000 Unternehmen ihre Prozesse und Arbeitsplätze effizienter und effektiver gestalten, finden Sie unter OnBase.com/de (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2172167-1&h=105824 0108&u=http%3A%2F%2Fonbase.com%2Fde&a=OnBase.com%2Fde).



Hyland ist marktführend in der Bereitstellung von Softwarelösungen für das Management von Inhalten, Prozessen, Transaktionen und Vorgängen von Organisationen weltweit. Seit 25 Jahren unterstützt Hyland über 19.000 Organisationen bei der Digitalisierung von Arbeitsplätzen und der Transformation ihrer Betriebsabläufe in flexiblere, effizientere und effektivere Prozesse. Hyland trägt seit 2014 die Auszeichnung "Best Companies to Work For®" des Fortune Magazins. Das Unternehmen ist weithin als attraktiver Arbeitgeber und zuverlässiger Geschäftspartner bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter Hyland.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2172167-1&h =760953243&u=http%3A%2F%2Fhyland.com%2Fde-de&a=Hyland.com).



