DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA01E/16 DE000HLB2ER7 28.06.2018 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07G/17 DE000HLB5D22 28.06.2018 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07F/16 DE000HLB3C41 28.06.2018 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA01E/16 DE000HLB2ER7 28.06.2018 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07G/17 DE000HLB5D22 28.06.2018 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07F/16 DE000HLB3C41 28.06.2018 HZE/EOT