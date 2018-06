Anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs widmet

die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) die aktuelle Ausgabe von

Monetary Policy & the Economy dem Thema "Europe 2030: building a more

resilient European Monetary Union. In sieben Beiträgen fassen

Expertinnen und Experten aus OeNB, BMF und FMA aktuelle

Fragestellungen zur Zukunft der Europäischen Währungsunion zusammen

und diskutieren mögliche Lösungsvorschläge.

EU-Reformmaßnahmen

Ausgelöst durch die Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise hat

die EU ein umfassendes Reformbündel umgesetzt. Die vorliegende

Publikation evaluiert, ob diese Reformen ausreichen, um künftige

Wirtschaftskrisen zu vermeiden oder zumindest deren Kosten

einzugrenzen. Weist die EU/WWU nunmehr eine hinreichend verbesserte

Widerstandsfähigkeit auf? Was braucht es noch, um bereits getätigte

Reformen effektiv werden zu lassen? Welche Auswirkungen haben die

Krisenerfahrungen und die getätigten Reformen für die Notenbanken?

Europäische Bankenunion

Aufgrund der Bedeutung eines funktionsfähigen, stabilen Banken- und

Finanzsektors für die Übertragung der Geldpolitik im Eurosystem sowie

für die Finanzierung der Wirtschaft wurde 2011 die Schaffung einer

Europäischen Bankenunion in Angriff genommen. Durch die verschärfte

Bankenregulierung und -aufsicht wird die Widerstandsfähigkeit der

Banken und des Finanzsystems gestärkt. Bis zur Umsetzung eines

weiteren Pfeilers der Bankenunion, der gemeinsamen Einlagensicherung,

sind jedoch noch Hürden zu überwinden. In Diskussion steht auch die

Proportionalität der Bankenregulierung, d. h., wie regulatorische

Anforderungen auf kleine, weniger komplexe und nicht international

tätige Banken zugeschnitten sein sollen. Die Reformen im Finanzsektor

verbessern die Finanzmarktstabilität, die erhöhte Komplexität der

Regulierung wird jedoch zunehmend als Problem wahrgenommen. Wie kann

man die Finanzmarktstabilität weiter stärken, ohne das Regelsystem

noch komplexer werden zu lassen? Muss der Fokus noch stärker auf die

Korrektur fehlerhafter Anreize für Banken und Finanzmärkte gelegt

werden, um etwa das Problem des "too big to fail" in den Griff zu

bekommen?

Kapitalmarktunion

Einen weiteren Meilenstein in der Weiterentwicklung der EU bildet die

Kapitalmarktunion. Dabei geht es zum einen um eine Ergänzung der in

Europa stark bankbasierten Unternehmensfinanzierung durch

Kapitalmarktinstrumente. Zum anderen geht mit der Kapitalmarktunion

auch die Erwartung einer verstärkten Risikoteilung im privaten Sektor

zwischen den EU-Mitgliedstaaten bei länderspezifischen Schocks

einher, so wie sie in den USA zu beobachten ist. Die Verwirklichung

der Kapitalmarktunion und die Vervollständigung der Bankenunion

bergen erhebliches Potenzial, künftige Schocks innerhalb der EU

besser abzufedern.

Wirtschafts- und Fiskalpolitik

Als Antwort auf die Krise wurde die wirtschaftspolitische Steuerung

der EU 2011 umfassend gestärkt. Aktuell werden in der Wissenschaft

und auf EU-Ebene weitere fiskalische Mechanismen zur Risikoabfederung

zwischen den Ländern des Euroraums diskutiert, um künftigen Schocks

besser begegnen zu können. Wie sind die in Diskussion stehenden

Vorschläge zu bewerten, welche Vor- und Nachteile sind mit ihnen

verbunden? Reichen womöglich die bestehenden Instrumente bereits aus,

wenn sie vollständig umgesetzt würden?

Langfristig hängt der Wohlstand und dessen Sicherung davon ab, dass

die EU-Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftsstrukturen laufend und

entschlossen so anpassen, dass Schocks abgefedert werden können und

das Wachstumspotenzial gestärkt wird. Was kann getan werden, um die

Produktivitätsentwicklung zu verbessern? Wie kann die Funktionsweise

der Güter-, Dienstleistungs- und Arbeitsmärkte verbessert werden, um

Anpassungen an sich laufend ändernde Rahmenbedingungen dauerhaft zu

erleichtern und zu sichern?

