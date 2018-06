Hannover (www.anleihencheck.de) - Vor dem wichtigen EU-Gipfeltreffen am 28. Juni hat Premierministerin May immerhin ihren Entwurf des EU-Austrittsgesetzes vor weiterer Demontage bewahren können, so die Analysten der Nord LB.Das britische Unterhaus habe am 12. und 13. Juni über insgesamt 15 Änderungsanträge diskutiert und abgestimmt. Drei davon, nämlich den Verbleib im EU-Binnenmarkt, die Vereinbarung einer Zollunion mit der EU sowie eine Klausel, die das finale Verhandlungsergebnis unter den Vorbehalt der Zustimmung des Parlaments stellen würde, hätten das Potenzial gehabt, den weiteren Fortgang des Brexit-Prozesses in neue Bahnen zu lenken. Sie hätten letztlich keine Mehrheit gefunden - am Mittwoch habe sich das Parlament selbst die Möglichkeit genommen, in Sachen Brexit das letzte Wort zu erhalten. Damit habe sich Premierministerin May erneut ihre Macht gesichert. Wie eine Zuspitzung hinsichtlich der brisanten Fragestellung einer Grenzziehung zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland vermieden werden könne, bleibe unter diesen Vorzeichen indes fraglich. ...

