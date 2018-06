BERLIN (Dow Jones)--Nach harten Auseinandersetzungen hat der Stromkonzern Eon den Verkauf seiner Kraftwerkstochter Uniper nach Finnland abgeschlossen. Demnach sind die 3,8 Milliarden Euro Verkaufspreis bei der Bank eingetroffen, wie die Essener mitteilten. Diese Summe hat der Versorger Fortum aus dem hohen Norden für die verblieben 47 Prozent auf den Tisch gelegt, die die Konzernmutter noch am ehemaligen Stammgeschäft aus fossilen Kraftwerken und dem Energiehandel gehalten hat.

"Mit dem Verkauf unserer verbliebenen Uniper-Anteile an Fortum geht ein Stück Eon-Geschichte zu Ende", erklärte Vorstandschef Johannes Teyssen. Er wünschte den ehemaligen Kollegen alles Gute für die Zukunft. Teyssen hatte zuletzt Fehler im menschlichen Umgang bei dem Verkauf eingeräumt. Er hätte, so Teyssen, Uniper-Chef Klaus Schäfer eher in seine Pläne einweihen wollen. Schäfer ist schwer enttäuscht von ihm, weil er die Tochter nicht - wie zunächst angekündigt - an mehrere Investoren veräußerte. Die Uniper-Führung fühlte sich verraten und bekämpfte den Einstieg als feindlichen Vorstoß. Für Schäfer wird es nun darauf ankommen, das ramponierte Verhältnis zu Fortum-Chef Pekka Lundmark aufzupolieren und für seine Mitarbeiter den Erhalt ihrer Arbeitsplätze sicherzustellen.

Lundmark hatte Schäfer zuletzt eine Blockadepolitik vorgeworfen und war damit nicht allein. Der aggressive Investmentfonds Elliott hatte bei der Hauptversammlung sogar die Einsetzung eines Sonderprüfers beantragt, um die Entscheidungen des Managements untersuchen zu lasen. Elliott scheiterte aber mit dem Ansinnen. Eon hatte das Traditionsgeschäft 2016 abgespalten.

