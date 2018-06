Fundamental: Die von US-Präsident Donald Trump zu verantwortende Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie der EU setzte den US-Dollar in den vergangenen Tagen unter Druck. Das verhinderte zunächst ein weiteres Abrutschen des Pfund-Dollar-Paares trotz der vorherigen Ankündigung der US-Notenbank, vier statt der erwarteten drei Zinsschritte in diesem Jahr gehen zu wollen. Auch die geldpolitische Entscheidung der Bank of England, die eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im August nahelegte, ließ das Währungspaar steigen.

Technisch: Die zuletzt von uns angesprochene Barriere am Tief letzter Woche bei 1,32 US-Dollar bezeugte ihre Wichtigkeit durch die technische Reaktion auf das Unterschreiten bis zum neuerlichen Tief bei 1,310 US-Dollar, was nicht nur ein neues Jahrestief markierte, sondern zudem den tiefsten Stand seit November darstellte. Als Folge zogen die Notierungen bis 1,331 US-Dollar schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...